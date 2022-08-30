Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, görevine başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan Kaymakamlığına atanan Hasan Uğuz, göreve başladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Beytüşşebap Kaymakamlığından Silvan Kaymakamlığına atanan Uğuz, ilçeye geldi.

Hükümet Konağı önünde protokol tarafından karşılanan Uğuz, görevine başladı.

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