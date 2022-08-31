Diyarbakır Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Yeni Orduevi bahçesinde düzenlenen programda, Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda konuşan Vali Su, Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Tarih boyunca yüce milletimiz hiçbir zaman esaret altında kalmamıştır." diyen Su, milletin her zaman özgürlüğüne sahip çıktığını ifade etti.

Su, bu nedenle ezelden beri hür yaşayan yüce milletin kendisine vurulmak istenen pranga ve zincirleri her zaman kırdığını belirtti.



Vali Su, şöyle dedi:



"Bu itibarla bundan 100 yıl önce de yüce milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında her türlü yokluğa ve imkansızlığa rağmen büyük taarruzla bu zaferimizi gerçekleştirerek, güzel vatanımızı bize emanet etmişler, ebedi yurdumuz olarak tescil etmişler. Kendilerine minnet borçluyuz. Yüce milletimizin bu ruhuyla maziden, ecdadımızdan aldığımız ruhla, ilhamla ve aynı inançla ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Taaruzun başkomutanı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Resepsiyona, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, askeri erkan, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

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