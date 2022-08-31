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DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, Hani'de muhtarların talep ve önerilerini dinledi

AA

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, Hani'de muhtarların talep ve önerilerini dinledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Hani ilçesinde muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde ve kent merkezinde içme suyu ile kanalizasyon sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ, Hani'deki Aynkebir kaynağı ve yer altında geçen tarihi kanallarda meydana gelen tıkanıklığın çözülmesi için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun talimatı üzerine harekete geçti.

Tutşi, Kaymakam Abdullah Yüksel ve Belediye Başkanı İbrahim Lale ile ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Lale'yi de ziyaret eden Tutşi, daha sonra ilçede başta içme suyu olmak üzere yaşanan sorunların görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Tutşi toplantıda muhtarlardan talep ve önerilerini dinledi.

İlçede altyapı sorunlarını gidermek için çalıştıklarını belirten Tutşi, Hani Atıksu Arıtma Tesisi'ni yıl sonunda bitirmeyi planladıklarını söyledi.

İlçede daha önce atık suların Daban Deresi'ne gelişi güzel şekilde deşarj edildiğini ifade eden Tutşi, yeni inşa edecekleri 1183 metre uzunluğundaki ana kolektör hattı sayesinde atık suların temizlenerek dereye deşarj edileceğini kaydetti.

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