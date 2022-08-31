Kuruçay Barajı projesinin yüzde 68'i tamamlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kuruçay Barajı projesinin yüzde 68'inin tamamlandığı bildirildi.



DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm güçleriyle çalıştıkları, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktıkları belirtildi.



Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Diyarbakır'daki çalışmalar kapsamında Kuruçay Barajı sulaması inşaatında 15 bin 600 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini, projenin tamamımın bitirilmesiyle toplamda 50 bin 300 dekar alanın daha sulamaya açılacağını aktardı.



Akca, şöyle devam etti:

"Projenin yüzde 68'lik kısmı tamamlanmış olup 15,5 kilometre ana boru hattı ile 90 kilometre şebeke boru hattı döşenmiştir. Ana boru ve şebeke hatlarında boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 302 milyon lira katkı ve 6 bin 540 kişilik ek istihdam sağlanacaktır."



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