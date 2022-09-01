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AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

AA

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da geçen yıl AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar Şemdin Barin ve Mahmut Evran hakkında 4 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

İddianamede, olay yerinde kaydedilen görüntü izleme tutanağına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Barin 18 Haziran 2021 günü saat 17.05'te AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binasının önünde bir süre gözetleme yaptı. Şüpheli Evran ise saat 19.05 sıralarında bir benzinlikten bidonla bir miktar benzin, bir marketten ise 2 maske aldı. 20.54 civarında Barin'in, binayı ve sokağı gözetlediği görüldü. Daha sonra her iki şüphelinin yüzü maskeli şekilde binanın bulunduğu sokağa geldikleri, Barin'in, Evran'a bakarak 3 kere sağ elini sallayıp 'at' komutu verdikten sonra şüpheli Evran'ın elinde bulunan molotofkokteylini ateşleyerek binaya doğru attığı tespit edildi."

İddianamede, dijital inceleme ve değerlendirme tutanağına göre Evran'a ait telefonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraf bulunduğu, örgüte katılmak için mesajlar ve teröristlere ait görüntülerin bulunduğu belirtildi.

İddianamede bazı tanık beyanları da yer aldı.

Tanık S.Y. ifadesinde olay günü şüphelilerle karşılaştığı ve Barin'in elinde bulunan siyah poşetten keskin bir şekilde benzin kokusu aldığını ifade etti.

Ö.U. ise Evran'ın kendisine ait olan dükkana gelerek siyah renkte iki maske satın aldığını, A.A'nın da Evran'a benzinlikten 5 litrelik bidonda 20 lira tutarında benzin verdiğini belirtti.

İddianamede, Barin ve Evran'ın ifadelerinde susma hakkı kullandıkları aktarıldı.

- "Örgütsel çağrılar üzerine fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır"

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Tanık beyanları, kamera kayıtları, dijital inceleme tutanağı ve diğer tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde, gelen örgütsel çağrılar üzerine şüphelilerin soruşturmaya konu somut olayda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve olay öncesinde bir süre hazırlık yaptıkları anlaşılmıştır. Şüpheli Barin'in olay tarihinde binada ve sokakta gözetleme yaptığı, şüpheli Evran ise olaydan hemen önce benzin ve maske satın aldığı anlaşıldı. Her iki şüpheli olay yerine yakın metruk binada molotofkokteyli hazırlayarak, olay yerine gelmişlerdir. Yüzü maskeli Evran, Barin'den aldığı komut üzerine elindeki molotofkokteylini ateşleyerek AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binasına doğru attıktan sonra binada zarara neden olup, olay yerinden kaçmışlardır. Atılı suçlar üzerinde ortak hakimiyet kuran her iki şüphelinin örgütün emirlerine uyarak hareket ettikleri ve bu bağlamda örgüt ile organik bağ kurdukları hususunda yeterli şüpheye ulaşılmıştır. Şüphelilerin, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarını işledikleri tespit edilmiştir."

- İstenilen ceza

İddianamede, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına 18 Haziran 2021'de molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıya ilişkin tutuklu sanıklar Şemdin Barin ve Mahmut Evran hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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