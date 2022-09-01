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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi

AA

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Partinin il binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aydın, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün bütün dünyaya barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

İl başkanlığı olarak 18 Haziran 2023 seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aydın, geçen ay 4 merkez ilçeye bağlı kırsal mahalleleri gezdiklerini, bir araya geldikleri vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini aktardı.

Aydın, AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde yüzlerce başarıya imza atıldığına işaret etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın partilerine yönelik sözlerini eleştiren Aydın, "Sayın Beştaş'ın açıklamasındaki dayanağı CHP ile birlikte yürüttükleri seçim stratejisi ve birliktelikten kaynaklanıyor. Bir Diyarbakırlı olarak HDP'nin Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarla ilgili en ufak bir söylemini bugüne kadar duymadım." dedi.

- Turizmde hedef 1 milyon

Aydın, kentin özellikle iç turizmde ciddi bir gelişim gösterdiğini dile getirerek, ilk 8 aylık sürede yaklaşık 600 bin turistin Diyarbakır'da ağırlandığını ifade etti.

Ekim ayında Sur ilçesinde düzenlenecek "Kültür Yolu Festivali"ne değinen Aydın, bu yıl da düzenleyecekleri farklı etkinliklerle kentin çok sayıda turiste ev sahipliği yapacağını söyledi.

Aydın, Diyarbakır'ın şu anki en büyük zenginliğinin huzur ortamı olduğunu anlatarak, "Bu huzur ortamı hepimizin ortak mirası, hepimizin göz bebeği. Bütün Diyarbakırlıların bu huzur ortamını desteklemesini bekliyoruz." diye konuştu.

İlk hedeflerinin Diyarbakır-Batman arası sefer yapan raybüsün Ergani'ye kadar gitmesi ve ardından da raybüslerin şehir içinde kullanabileceği duraklar yapmak olduğunu dile getiren Aydın, bunun için görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

Toplantıda, eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar da konuşma yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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