Ergani'de Kur'an-ı Kerim kursları tamamlandı

DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde "Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorum" kursları düzenlenen etkinlikle tamamlandı.
Ergani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi programı kapsamında gerçekleştirilen kursların tamamlanması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte öğrenciler Kur'an-ı Kerim surelerini okudu, ilahi söyledi.
Etkinliğe katılan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Kur'an-ı Kerim öğrenen ve hatım eden öğrencilere hediye verdi.
Karaaslan, "Çocuklar bizlere Allah'ın bir emanetidir, çocuklarımızı Allah'a bir kul, Peygamberimize bir ümmet bilinciyle Kur'an ahlakıyla yetiştirmeye çalışmalıyız." dedi.