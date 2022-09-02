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Diyarbakır'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA

Diyarbakır'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında "kasten öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanan H.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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