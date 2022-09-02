Moda ve hazır giyim sektörü temsilcileri Diyarbakır'da bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "6. Bölgede Tekstil ve Hazır Giyim Yatırımı" konulu panel gerçekleştirildi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Tekstil İhtisas OSB'deki bir fabrikada, MHGF tarafından Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) ev sahipliğinde 15. Sektörel İletişim Toplantısı kapsamında düzenlenen panelin açılışında, sivil toplum kuruluşlarına gönül veren insanlar olarak kamu vicdanıyla hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Doğu çok yoruldu, batıya göç ederken iş ve aş için gitti ama biz batıya diyoruz ki gelin ülkenizi, bölgenizi, coğrafyanızı tanıyın. Tanışmak için gelin. En önemlisi tanış olmak, dokunmak, dost olmak. Dokunacağız, bilgimizi karşılıksız aktaracağız ve iletişimimizi güçlü kılacağız. Kafamızda ikinci bir muhasebe olmayacak. Bu ne düşünüyor, ne yapar, ben ne alırım, demeyeceğiz. Biz ne veririz, diyeceğiz. Biz onun için derviş gibi adım adım Anadolu'yu dolaşıyoruz."

Kente gelme amaçlarının sanayiye katkı sağlamak olduğunu aktaran Öztürk, "Değerli dostlarımızın bilgisini, birikimini buraya getirmek ve iş birliğini sağlamak istiyoruz. Biz çıkar odaklı değil, fayda odaklı olmalıyız. Ülkemizde her yapılan iş, faydalı, insana dokunan iş bizim için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da bölgeye özgün yeni teşvik sistemlerinin çıkması gerektiğini savunarak, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de yürütülen çalışmaları aktardı.

Kaya, "Tekstil İhtisas OSB son dönemlerin yıldız OSB'si. Fabrikalarımızın tamamına yakını önümüzdeki yıl bitmiş olacak. Bu arada da mevcut yerin 2 katı büyüklüğünde bir ilave organize sanayi bölgesi çalışmasını da başlattık." dedi.

- Hedef 1 milyar dolar

GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran ise Tekstil İhtisas OSB'de 30'un üzerinde firmanın üretime başladığını bildirerek, bunun binlerce insan için aş ve iş demek olduğunu anlattı.

Diyarbakır'dan bu yılın ilk 7 ayında geçen yıla göre yüzde 40'lık bir ihracat artışı olduğunu kaydeden Dalkıran, "Önümüzdeki yıllarda Bursa, Denizli, İzmir ve Gaziantep'te olduğu gibi Diyarbakır'da da ihracatta 1 milyar doların üstü hedefini koyduk." ifadesini kullandı.

Daha sonra moderatörlüğünü Dünya gazetesi ekonomi yazarlarından Dr. Rüştü Bozkurt'un yaptığı panel gerçekleştirildi.

Panele, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Dr. Hasan Maral, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



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