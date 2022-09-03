Diyarbakır'da buğday çuvalında uyuşturucu ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil ilçesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durduruldu.

Araçta yapılan aramada, buğday çuvalına gizlenmiş 3 kilo 97 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.K. (27) ve A.B. (20) gözaltına alındı, uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 350 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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