Bağlar Belediyesince açılan kursta 150 çocuk Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun girişimleriyle Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde açılan Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören 150 çocuk 7 ayda Kur'an-ı Kerimi hatmetti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursa katılan 150 çocuk Kur'an-ı Kerim'i hatmederken, çocuklardan 12 yaşındaki Ahmet Enes Çınar, düzenlenen seviye ölçme sınavında 95 puan alarak birinci oldu. 38 yaşındaki anne Şaristan Çınar da oğluyla beraber Kur'an-ı Kerim'i öğrendi.



Sınavda birinci olan Ahmet Enes Çınar'a rahle hediye edildi.

Çınar, kendilerine bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ederek, "Annemle beraber öğrenmek tarif edilemez bir duygu. Benim için çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.



Anne Şaristan Çınar da oğlunun heyecanı ve öğrenme isteğinin kendisini motive ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Belediye çok güzel bir hizmet verdi. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve emek veren hocalardan Allah razı olsun."



Kursta eğitim veren Sıddıka Duran da 7 ay boyunca büyük bir emek verdiklerini, çocukların bu süreçte Kur'an-ı Kerim'i başarıyla hatmetme oranının yüzde 80'e ulaştığını aktardı.



Çok başarılı öğrenciler yetiştiğini belirten Duran, "Bağlar Belediyesi'nin bu hizmeti çocuklar ve aileleri için çok büyük bir fırsat. Belediye Başkanımız her türlü imkanı sağladı. Ziyaret etti, her zaman ilgilendi. Anneleriyle katılan çocuklar oldu. Ahmet Enes Çınar'a birinci olduğu için Kur'an-ı Kerim rahlesi hediye ettik, diğer çocuklarımıza da Kur'an-ı Kerim'i hatmettikleri için rozet taktık. Bu güzel hizmetlerin devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Çocuklar ve aileleri bu hizmeti sunan Bağlar Belediyesine teşekkür etti.







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