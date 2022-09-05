Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Kahraman'dan açıklama

DİYARBAKIR (AA) - Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına sendika değişikliği konusunda baskı uygulandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.



Kahraman yaptığı yazılı açıklamada, DİSK tarafından, Hizmet-İş Sendikasının "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına sendika değişikliği hususunda baskı uyguladığı" yönünde iddialarda bulunulduğunu ifade ederek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Kahraman açıklamada şunları kaydetti:



"Eğer biz baskı uygulamış olsaydık, Hizmet-İş Sendikasının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde yetkili sendika olması gerekirdi. Ancak yetkili sendika olmadığımız gibi 1000'e yakın üyemizin hak ve hukuku için belediye yönetimi ile yaptığımız ek protokol görüşmeleriyle kadrolu işçiler yüzde 40, şirket çalışanları yüzde 50 oranında zam almıştı. Ancak DİSK, 2022 yılı için yüzde 7'ye imza atarken basın açıklaması yapmadı. Büyük çabalarımızla alınan eski maaş üzerinden yüzde 50 zamma karşı itiraz ederek basın açıklaması yapmıştır. Büyükşehir Belediyesinde bize üye olan olmayan işçilerin haklarını ileriye götürmek, bırakın sendikacılığı insan olmanın gereğidir. Biz bu anlayış ve düşüncelerle sendikacılık yapmaktayız."













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