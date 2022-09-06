Bağlar ilçesinde uyum eğitimi alan çocuklar "Okuluna Hoş geldin" projesiyle eğlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Okuluna Hoş geldin" projesi kapsamında uyum eğitimi gören çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Şube Müdürü Hakan Çetinkaya, Bağlar Gençlik Merkezi Müdürü İhsan Çakar öncülüğünde başlatılan ve uyum eğitimi haftasını kapsayacak proje doğrultusunda ilk etkinlik Molla Gürani İlkokulu'nda yapıldı.
Çocuklara yönelik algoritma ile ilgili etkinlik düzenlendi, masal anlatıldı.
Öte yandan, Bağlar Gençlik Merkezi gönüllülerince çocuklara yönelik yüz boyama, dans etme, şarkı söyleme gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Projeyle 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.