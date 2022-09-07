Ergani'de 160 kadın "kültür gezisi" kapsamında farklı illeri ziyaret etme fırsatı buldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde daha önce il dışına çıkma imkanı bulamayan 160 kadın, kültür gezisi kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'ı gezdi.

Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla "Ergani'nin Gelişen Kadınları" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği il dışına çıkma imkanı olmayan 160 kadın, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'dan oluşan kültür gezisine katıldı.



Kadınların kültürel açıdan gelişmesinin yanı sıra sosyal aktivite içerisinde bulunması amaçlanan projede geziye katılanlar farklı tarihi ve turistik mekanları ziyaret etme, doğal güzellikleri yerinde görme imkanı buldu.





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