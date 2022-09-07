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Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı

AA

Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Başlar Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde 47'sinin tamamlandığı bildirildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı ifade edilen açıklamada, Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, bu kapsamda Başlar Barajı sulama inşaatında 15 bin 320 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak, sulamaya hazır hale getirildiğini belirterek, projenin tamamının bitirilmesi ile toplamda 38 bin 200 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını söyledi.

Akca, şunları kaydetti:

"Projenin yüzde 47’lik kısmı tamamlanmış olup 22 kilometre ana boru hattı ile 33 kilometre şebeke boru hattı döşenmiştir. Ana boru ve şebeke hatlarından boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 239 milyon lira katkı ve 5 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır."​​​​​​​

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