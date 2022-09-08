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Anne karnında kalp rahatsızlığı tespit edildi, takılan pille yaşama bağlandı

AA

Anne karnında kalp rahatsızlığı tespit edildi, takılan pille yaşama bağlandı

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da anne karnındayken kalbinde rahatsızlık tespit edilen Muhammed bebek takılan kalp piliyle yaşama bağlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Helin Elali (26), 3. çocuğuna 37. haftalık hamile iken rahatsızlanması üzerine Mardin Devlet Hastanesi'e kaldırıldı.

Kontrollerde bebeğin kalp atışlarının yavaş olduğunun tespit edilmesi üzerine Elali, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin Çocuk Kalp Merkezinde kalp ritminin 130-140 olması gerekirken 60'a düştüğünün görülmesi üzerine bebeğin yaşamasını sağlamak için Elali acil sezaryene alındı.

Bebeğin kalbine doğar doğmaz geçici pil takıldı.

Çocuk Kalp Merkezi sorumlusu Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedri Aldudak, AA muhabirine, başarılı bir operasyonla bebeğe kalp pili taktıklarını belirtti.

Kalp ritminin düşük olması nedeniyle sezaryenle bebeği aldıklarını ifade eden Aldudak, "Bebeğe gerekli müdahaleyi yaparak, geçici kalp pili taktık. Şu anda ikinci ameliyatına kadar bir sorunumuz yok. Hastayı evine gönderiyoruz." dedi.

- Gebelikte kontrol önemli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Serhat Ege de gebelerin özelikle 5. aydan sonra tansiyon ve diğer kontrollerini yapmaları gerektiğini kaydetti.

Hamilelerin, tansiyon ve diğer rutinlerini belli aralıklarla kontrol ettirmeleri gerektiğini söyleyen Ege, anne adaylarının herhangi bir patolojik durumla karşılaştıklarında hastaneye başvurmalarını istedi.

Ege, hamilikte 18. ve 24 haftalarında yapılan kontrollerin önemine değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gebelikte 18. ve 24. haftalarda yapılan kontrollerle kalp hastalıkları ve diğer hastalıklar tespit edilebilir. Aksi takdirde patolojik durum ortaya çıktığı zaman geç kalınmış olabilir. Ya da hiçbir şeyin farkında olmadan bebek doğar ve bebeğin müdahalesinde geç kalınabilir. Önlemler alınmadığı zaman bebek anne karnında da doğduktan sonra da ölebilir."

- "Bebeğimi kucağıma aldım"

Anne Elali ise Kürtçe yaptığı açıklamada, bebeğinin kalbine pil takıldığını, aksi takdirde bebeğinin yaşama şansının olmadığını anlattı.

Ameliyatın ardından bebeğinin yaklaşık 2 ay boyunca kuvözde kaldığını belirten Helin Elali, "Şu anda herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Bebeğimin sağlığı yerinde. Çok şükür bebeğimin durumu çok iyi. Bebeğimi kucağıma aldım. Bütün doktorlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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