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240 anne aldıkları eğitimle 480 ton su tasarrufu sağladı

AA

240 anne aldıkları eğitimle 480 ton su tasarrufu sağladı

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/AZİZ ASLAN - Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Çevre Dostu Anneler" projesi kapsamında verilen eğitimle ev kadınları elektrik ve suda nasıl tasarruf yapılacağını öğrendi.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler, 10 ay önce öğretmenlerinin desteğiyle çevre duyarlılığının başladığı ailede, güçlü aktör olan annelerin iklim değişikliği ile mücadelede önemini ortaya koymak ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla "Çevre Dostu Anneler" projesini hazırladı.

Öğrenciler, proje kapsamında toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık düzeylerini geliştirmek, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konusunda duyarlılıklarını artırmak için okullarına davet ettikleri annelere eğitimler verdi. Daha sonra Diyarbakır'dan Trabzon, Karabük, Sivas, İstanbul, Isparta, Afyonkarahisar'dan eğitime gönüllü katılan 240 anne, yüz yüze ve online eğitimler aldı.

Öğrenciler proje kapsamında geliştirdikleri Çevre Dostu Anneler Programı (ÇEDAP) eğitim modülü ile akademisyenleri ve sivil toplum kuruluş temsilcilerini annelerle bir araya getirdi. Anneler 8 hafta boyunca eğitimlere devam etti.

- TEKNOFEST KARADENİZ'de ödül

Öğrenciler, eğitime katılamayan annelere de bilgileri ulaştırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla enerji diyeti isimli bir mobil yazılım geliştirdi.

Kayapınar Belediyesinin de destek verdiği projenin tüm ülkeye yayılması ve annelerin eğitim alarak tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Öğrencilerin projesi, Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'de TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında üçüncülük elde etti.

- "Daha güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz"

Okulun tarih öğretmeni Ferda Salık, AA muhabirine, öğrencilerle iklim değişikliğine dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak için projeyi hazırladıklarını söyledi.

Nüfusa bağlı artan enerji ihtiyacı, yanlış tüketim alışkanlıkları, kontrolsüz sanayileşmenin ekolojik dengeyi bozduğunu aktaran Salık, bunun iklim değişikliğine de neden olduğunu, bu nedenle annelerin daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğine dikkati çekme politikalarının ve stratejilerinin başarılı olması için farkındalığın sağlanması gerektiğine dikkati çeken Salık, şöyle konuştu:

"Çevreye duyarlılık ailede başlayan okulda geliştirilen bir süreçtir. Bu amaçla ailede güçlü aktör rol model olan anne eğitimlerine yöneldik. İklim değişikliğine ve artan nüfusa bağlı su ve enerji tüketimin bilinçsize kullanılmasının önüne geçmek için çalışma başlattık. Bu çalışmanın tüm Türkiye'deki annelere ulaşmasını hedefledik. Anne bir rol modeldir. Anneler su ve enerji tüketimini elinde tutandır ve topluma yön verendir."

Proje kapsamında ev kadınlarına eğitimler verdiklerini anlatan Salık, çalışmanın anneler üzerindeki etkilerine baktıklarını aktardı.

Salık, "Bir ay boyunca sadece 240 anneyle 480 ton su tasarruf ettik. Ailelerin eğitimden önceki su faturası ile eğitimden sonraki su faturasını karşılaştırdık. Piller, plastik atıklar geri dönüşüme gönderildi. Bu küçük örnekte bunu yaptıysak yaygınlaştırdığımız çalışmalarla daha büyük ve güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi İlknur Atlı da eğitimlerin anneler üzerinde ne kadar faydalı olacağını bildiği için gönüllü olarak projede yer aldığını söyledi.

Atlı, "Anneler, elektrik ve suyun önemli olduğunu, israf etmemeleri gerektiğini öğrendi. Evlerinde geri dönüşüm alanları kurdular." dedi.

- "Bu eğitimlerle bilinçlendik"

Eğitim alan annelerden Emine Yaylacı da iklim değişikliğinin etkilerini derinden hissettiklerini belirterek, kuraklığa bağlı yaşanan su sıkıntısı ve artan enerji talepleri konusunda eğitildiklerini dile getirdi.

Çocukların gelecekte susuz kalmalarını istemediklerini anlatan Yaylacı, bunun için de toplumsal farkındalığın sağlanması açısından anne eğitimlerinin önemli olduğunu kaydetti.

Yaylacı, "Aldığımız bu eğitimlerle bilinçlendik. Faturalarımız düşmeye başladı. Tasarruf yapmaya başladık. Bu eğitimlerinin bütün annelerin alması gerektiğine inanıyoruz. Aile bilinçlenirse toplum da bilinçlenir." ifadelerini kullandı.

Anne Cahide Öğe de su ve elektrik başta olmak üzere birçok konuda nasıl tasarruf yapacakları konularında bilgi aldıklarını, eğitimler sonucu su ve elektrik kullanımına daha çok dikkat ettiklerini belirtti.

Öğe, "Muslukları ve bir odadan diğer odaya geçince ışıkları mutlaka kapatıyorum. Hiçbir şeyi çöpe atmıyorum. Geri dönüştürüyorum. Bunlarla birlikte faturalarım da düşmeye başladı. Bu hem bütçemiz hem de çocuklarımızın geleceği için olumlu." sözlerine yer verdi.

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