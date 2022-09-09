Diyarbakır'da akademi liselerinden yararlanan 800 öğrenci üniversiteye yerleşti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki akademi liselerinde gördükleri eğitimle 800 öğrenci üniversiteye yerleşmeyi başardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin geleceklerini inşa edecekleri mesleklerin ilk adımı olan üniversite eğitimi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) akademi liselerde hazırlanan gençler hayallerine kavuştu.

Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri ve Bismil Ahmedi Hani Akademi liselerinde ücretsiz eğitim gören 800 öğrenci farklı şehirlerde üniversiteye yerleşti.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü kazanan 18 yaşındaki Serhat Ateş, akademi lisenin öğrencilere ders açısından katkı sunduğunu belirtti.

Akademi lisede ücretsiz eğitim aldığını, deneme sınavlarına girdiğini kaydeden Ateş, öğretmenlerin de yardımcı olduğunu aktardı.

Merkezi herkese tavsiye ettiğini aktaran Ateş, "Burası hem ücretsiz hem de imkanları bakımından gerçekten iyi. Öğrencilerin bence ilk fırsatta kayıt yapmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Hakkari Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Sümeyye Çelik de sınava evde çalışarak hazırlanmayı planladığını, arkadaşının tavsiyesiyle akademi liseye kayıt yaptığını kaydetti.

Çelik, "Çalışmak gerçekten zor bir süreçti. Burası ücretsiz, maddi imkanı olmayanlar gelebilir. Herkese tavsiye ediyorum, çok iyi bir kurum. Öğretmenlerimizin hepsi birbirinden iyi." değerlendirmesini yaptı.

Dicle Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne yerleşen İlknur Dağ ise merkezin ilçede kendileri için büyük bir fırsat olduğunu anlattı.

Akademi lisenin sınavdaki başarısı üzerine büyük etkisi olduğunu belirten Dağ, "Başarı her insanı mutlu eder. Bu da bizim için bir mutluluk kaynağı oldu. Buradan ücretsiz bir şekilde yararlandık. Sosyal etkinlikler, geziler yapıldı. Burada bir aile ortamı var." ifadelerini kullandı.

Dicle Üniversitesi Resim Bölümünü kazanan Dicle Gündüz de Silvan ilçesinde akademi liseye hemen kayıt yaptığını belirterek, eğitimin yanı sıra kütüphane ve etüt salonlarından faydalandığını anlattı.

Gündüz, merkezde bulunan resim bölümünde sıkı bir çalışmayla yetenek sınavlarına hazırlandığını ve istediği bölümü kazandığını dile getirdi.

Kazandığı için çok mutlu olduğunu ve üniversitenin açılmasını heyecanla beklediğini aktaran Gündüz, ücretsiz eğitim, kütüphane ve birçok sosyal etkinliğin yapıldığı akademi liseleri herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Bölümünü kazanan Dilan Aslan, akademi liseden aldığı destekle istediği bölümü kazandığını ve mutlu olduğunu anlattı.





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