Ergani Belediyesi ahşap yürüyüş yolunu onardı

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani Belediyesi tarafından Zülküf Peygamber türbesinin bulunduğu Makam Dağına giden yoldaki ahşap yürüyüş yolunu onarıldı.

​​​​​​​Ergani ilçesinde Makam Dağına eski demir yollarında kullanılan ahşap traverslerin geri dönüşümüyle yapılan yaklaşık 450 metrelik yürüyüş yolunun ahşap kısımlarının onarılması için çalışma yürüttü.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.



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