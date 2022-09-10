CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik oldu

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DİYARBAKIR (AA) - CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Atik seçildi.



Merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde, CHP Adana milletvekili Orhan Sümer başkanlığındaki divan oluşumunun ardından oy verme işlemine geçildi.

2 liste halinde gidilen seçimde, Atik 49, Sertaç Eke 20 oy aldı.



Seçimde, Atik İl Başkanlığına seçildi.



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