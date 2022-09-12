Diyarbakır Havalimanı ağustos ayında 152 bin 526 yolcuya hizmet verdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı, geçen ay 152 bin 526 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ait istatistikleri açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 134 bin 604, dış hat yolcu trafiği ise 17 bin 922 oldu.

Ağustos ayında toplam 152 bin 526 yolcuya hizmet verilen havalimanında, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 821, dış hatlarda 116 olarak gerçekleşti.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise 1592 ton oldu.

Bu yılın ilk 8 ayı toplamında yolcu trafiği 1 milyon 88 bin 107, uçak trafiği 6 bin 974, yük trafiği ise 8 bin 443 ton olarak gerçekleşti.

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