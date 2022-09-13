Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kentte 132 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 56 kilo 303 gram toz ve kubar esrar, 2,33 gram eroin, 2,57 gram kokain, 6 kilogram metamfetamin, 1 kilo 525 gram skunk, 140 kök Hint keneviri, 24 sentetik ecza ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.