Silvan Kaymakamı Uğuz'dan öğrencilere ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz, Vatan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle görüştü.

Sınıfları gezerek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Uğuz, Okul Müdürü Osman Alataş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitimin gelişimi tetikleyen en büyük güç olduğunu belirten Uğuz, şöyle konuştu:



"Teknolojik yarışın hızla devam ettiği dünyamızda toplumsal gelişmeyi, refahı, aydınlık yarınlara taşıyacak en etkili unsur eğitimdir. Tüm ülkemizde olduğu gibi Silvan ilçemizde hayırlısıyla yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni eder, üstün başarılar dilerim."

Kaymakam Uğuz'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral da eşlik etti.

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