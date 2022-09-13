Diyarbakır'da "Yanıbaşındayız Sosyal Destek" projesi ile 5 bin 200 haneye ulaşıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen "Yanıbaşınızdayız Sosyal Destek" projesi ile 5 bin 200 haneye destek sunuldu.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla hayata geçirilen proje ile ilçedeki 5 bin 200 vatandaşa gıda, ulaşım, kırtasiye, soru bankası kitapları, yeni doğan bezi, taziye paketi, sosyal market kartı, giyim, bisiklet, mobilya ve beyaz eşya desteğinde bulunuldu.

Kaymakam Beşikci, yaptığı açıklamada, ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

İlçedeki imkanı kısıtlı vatandaşlar başta olmak üzere çocuk, genç, kadın, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin mevcut sorunlarına yönelik yenilikçi ve etkili çözümler üretebilmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Beşikçi, şöyle dedi:

"Bu proje ile hemşehrilerimize 2 bin 950 gıda kolisi, 2 bin et paketi, 1600 paket yeni doğan bezi, 400 yaşlı bakım paketi, 200 taziye evi paketi, 1300 çocuğumuza kıyafet, 370 öğrencimize ulaşım kartı, 650 öğrencimize sınavlara hazırlık soru bankaları, 40 yeni evli çiftimize mobilya ve beyaz eşya desteği, 4 özel gereksinimli vatandaşımıza tekerlekli sandalye, 8 hemşehrimize akülü araba, 7 öğrencimize dizüstü bilgisayar, 10 çocuğumuza tablet ve 1200 vatandaşımıza sosyal market kartı dağıttık. Böylece ilçemiz genelinde 5 bin 200 haneye ulaşarak belediye olarak her taleplerinde hemşehrilerimizin yanı başında olduğumuzu hatırlatmış olduk."

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