Diyarbakır'da 86 kök Hint keneviri ele geçirildi

GSB personel alımı yapıyor: 2 bin 981 işçi alınacak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 86 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

C.A'nın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, 86 kök Hint keneviri, 1 kilo 150 gram kubar esrar, uzun namlulu silah ve silaha ait 5 şarjör ile 150 fişek ele geçirildi, C.A. yakalandı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.