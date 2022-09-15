Diyarbakır'da kargo firmasına ait kamyonda kaçak 291 cep telefonu ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kargo firmasına ait kamyonda kaçak 291 cep telefonu ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu.



Araçta yapılan aramada, 291 faturasız akıllı cep telefonu,144 şarj kablosu, 2 akıllı kol saati, 16 cep telefonu kulaklığı, 435 adet elektronik sigara ve 34 likit ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

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