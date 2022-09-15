Diyarbakır'da okul servis araçları denetlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoförlerin haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karoser ve lastiklerin okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.

Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme de yapıldı.

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