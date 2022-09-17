Kaymakam Uğuz, mısır hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz, ilçede mısır hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Akdere Mahallesinde mısır hasadı yapan çiftçileri ziyaret edip bereketli hasat dönemi temennisinde bulunan Uğuz, biçerdöver ile mısır hasadı yaptı.

Uğuz, ilçedeki mısır rekoltesinin bu yıl 200 bin ton olmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sene yaklaşık 110 bin dönüm ekim alanımız var. Her türlü zor koşullarda büyük emek veren çiftçilerimiz hem ülke ekonomisinin büyümesine hem de Silvan ilçemizin ekonomik olarak büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bizler daima çiftçilerimizin yanındayız."

Mısırın hem gıda hem de hayvan yemi olarak değerlendirildiğini vurgulayan Kaymakam Uğuz, "Bunun dışında yağ sanayinin en önemli maddelerinden birisi. Diğer taraftan nişasta ve şeker sektörünün de en önemli hammaddesi olarak kullanılıyor. Türkiye, mısır üretiminde kendine yeten bir ülke. Üreticilerimize bereketli olsun." dedi.

Hasat etkinliğine, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

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