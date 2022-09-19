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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

AA

Diyarbakır'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi 16-22 Eylül "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü iş birliğiyle "Hareketli Yaşamak İçin Pedal Çevir" etkinliği düzenledi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun desteği, Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonunda yürütülen "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar Fabrika Mahallesi'nde bulunan Yeşil Kuşak Yolu'nda başlayarak Yolaltı Mahallesi'nde bulunan Koru Park'a kadar pedal çevirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediye olarak ilçenin daha yeşil ve daha temiz bir doğaya kavuşabilmesi için bu önemli haftayı "Hareketli Yaşamak İçin Pedal Çevir" etkinliği düzenleyerek kutladıklarını belirtti.

Amaçlarının yaya ve bisiklet ulaşımı konusunda vatandaşları bilgilendirmek olduğunu ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"100 bisikletlimiz Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Uygulama Yarışması'nda ödül almaya hak kazandığımız ve içerisinde akıllı bisiklet durağının da olduğu 'Yeşil Kuşak' yolundan pedal çevirmeye başladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2022 yılı teması olan 'Şehrini Kucakla' ile Yenişehir'i sevgiyle kucaklayarak Koru Park'ta etkinliği sonlandırdılar."

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