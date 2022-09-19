Ergani'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı.



Ergani Belediyesi Botanik Park'ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı durusunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Aksu, Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Sav, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Karaaslan, Gaziler Derneğini ziyaret etti.













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