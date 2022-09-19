Doğu ve Güneydoğu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'da Anıtpark'ta düzenlenen törene, Vali Ali İhsan Su, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gaziler ve yakınları katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Sezer, yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü'nün aziz vatanın bağımsız bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu belirterek, kahraman gazilerin bu anlamlı gününü kutladıklarını söyledi.

- Bingöl

Bingöl'de Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve gaziler Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

49. Komando Tugay Komutanlığında görevli Teğmen Ahmet Genç günün önemini belirten bir konuşma yaptı.

Vali Ekinci ve beraberindekiler daha sonra Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret etti.

- Elazığ

Elazığ'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, törende konuşma yaptı.

Törene, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

- Şırnak

Şırnak Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Şırnak Şehit, Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, vatanın bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletin şanlı tarihinin bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğunu belirtti.

Güngör, şöyle dedi:

"Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitleri rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Törenin ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakıldı.

- Mardin

Mardin Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Mardin Muharip Gaziler Derneği adına Ali Candemir tarafından günün önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Demirtaş törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanlığını ziyaret ederek, gazilerle görüştü.

- Batman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin, günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şube Başkanı Yahya Görmüş, kurum temsilcileri ve gaziler katıldı.

Törenin ardından Vali Canalp, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şubesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra gaziler onuruna Batman Polisevinde yemek verildi.

- Siirt

Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üsteğmen Yunus Emre İncesu, törende günün önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt 3. Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri ve gaziler katıldı.

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