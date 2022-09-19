Diyarbakır'da kaçak ve sağlıksız koşullarda peynir üretimi yapan iş yeri kapatıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaçak ve sağlıksız koşullarda peynir üretimi yaptığı belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır-Mardin kara yolu güzergahında kaçak ve sağlıksız koşullarda peynir üretimi yapılan imalathaneye baskın yapıldı.



Ekiplerce denetlenen imalathanede üretilen tonlarca peynire el konuldu.



Ruhsatsız üretim yapıldığı belirlenen imalathane mühürlendi.



İşletmeci hakkında yasal işlem yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşın sağlığının riske atılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Üretim yerleri ve imalathanelere yönelik her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini aktaran Beyoğlu, "Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden daha değerli. İmalathanede sağlıksız koşullarda üretilen peynire de ekiplerimizce el konuldu. Gereken cezai işlem yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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