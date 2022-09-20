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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basın İlan Kurumu Diyarbakır bölge toplantısı yapıldı

AA

Basın İlan Kurumu Diyarbakır bölge toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, destekledikleri bine yakın gazetede yaklaşık 33 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Biz, destek mekanizmalarımızı nasıl artırabiliriz, diye düşünüyoruz" dedi.

Onat, BİK tarafından bir otelde düzenlenen "Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları"nın açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde hiçbir gazeteye müdahale edilmediğini söyledi.

Salgın sonrasında kurum olarak denetlemeler yaptıklarını aktaran Onat, maalesef basında beklemedikleri bazı eksiklerin olduğu gerçeğiyle yüzleştikleri için gerekli işlemleri yaptıklarını bildirdi.

"Basın İlan Kurumu ceza veren bir kurum değildir." diyen Onat, şöyle devam etti:

"Bizde mahsup ve telafi vardır. Mahsup ettiğimiz veriyi, diğer işini düzgün yapan gazeteye aktarırız. Dolayısıyla biz ceza veren ve ödüllendiren bir kurum da değiliz. Bizim öyle bir yetkimiz yok. Tek derdimiz, kanunun bize verdiği basının niteliğini geliştirmek, onun dışında bir yükümlülüğümüz yok."

Basın İlan Kurumunun finansal destek açısından Türk basınının en büyük destekçisi olduğunu belirten Onat, 2021 yılında BİK aracılığıyla 613 milyon gibi bir rakamın basın emekçilerine paylaştırıldığını anlattı.

BİK'in desteklediği bine yakın gazetede yaklaşık 33 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Onat, "Biz, destek mekanizmalarımızı nasıl artırabiliriz, diye düşünüyoruz" dedi.

Onat, "2022 yılına geldiğimizde enflasyon oranında tarife zammı yüzde 35 olarak değerlendirilecekti. Ancak İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un müdahilleri, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın oluru ve genel müdürümüzün çabalarıyla tarife yüzde 72'ye çıkarıldı. Ve şu anda 2021'de verdiğimiz rakama ulaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla çok ciddi mali destek." şeklinde konuştu.

Programa, İlan Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ümit Mert, Kontrol Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ökkeş Buğra Atılgan, BİK Diyarbakır Şube Müdürü Osman Başeğmez ile Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş ve Şırnak'taki yerel gazete sahipleri ve temsilcileri katıldı.

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