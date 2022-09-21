AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker, Ergani ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü

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DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Ergani ilçesini ziyaret ederek, muhtarlarla görüştü.



Eker, beraberindeki partililerle Ergani ilçesine geçti. Ahmetli Mahallesi'nde muhtarlarla görüşerek, sorunları dinleyen Eker, vatandaşlarla da görüştü.



2023'te yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Eker, vatandaşlardan destek istedi.



Eker'e ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fırat Dolu da eşlik etti.











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