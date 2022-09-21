Bağlar'da yol çalışması sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, yeni yapıların inşa edilen edildiği Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde ulaşım sorununu çözmek için çalışmalara devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni yapıların inşa edildiği Körtepe ve Yeşildallı kırsal mahallelerindeki yol açma çalışması sürüyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölgenin yol ve ulaşım sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturduklarını ancak yeni yapıların inşa edilmesinden dolayı yeni ihtiyaç ve taleplerin ortaya çıktığını belirtti.

Bu ihtiyaca anında cevap verip çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Beyoğlu, şöyle dedi:

"Üç buçuk yılda ilçe tarihinin en büyük hizmetlerini kazandırdık. Bağlar kırsalında ulaşım sorunu tarihe karıştı. Şu anda yaptığımız iş vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın talebi üzerine, yeni yapıların inşa edildiği yerlerin sorununu çözmektir. Taleplere zamanında ve pratik şekilde cevap veriyoruz. Yapılaşma konusunda kırsal yerleşim yerlerine yönelik bir rağbet söz konusu. Vatandaşlarımız, baba ve ata ocağında yeni yapılar inşa ederken, biz de ulaşımda sorun yaşamamaları için gerekli tedbirleri alıyoruz."

Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını aktararak, amaçlarının memleketin hizmet alması ve vatandaşların huzur bulması olduğunu kaydetti.​​​​​​​



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