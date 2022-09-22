Diyarbakır'da "TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği" başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği" törenle açıldı.

Vali Ali İhsan Su, TÜBİTAK, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve birçok kurumun desteğiyle Sümerpark'ta düzenlenen açılışta, şenlik için katkı sunan paydaşlara teşekkür etti.

Bilgi çağında yaşandığını aktaran Su, bilgiyi elinde bulunduran ve üretenin güçlü olduğunu söyledi.

"Bugün dünyadaki süper devletlere baktığımız zaman hepsi de bilgi üreten, bilgiye sahip olan ülkeler. Allah'a şükür ülkemiz de bu ligde. Bugün savunma sanayide dünyadaki en üst ligdeki ülkelerle yarışıyoruz." ifadelerini kullanan Su, Türkiye'nin kendi İHA'sını, SİHA'sını, uçağını, helikopterini, gemisini ürettiğini ve ilkleri başardığını kaydetti.

Su, "Bizim okullarımızda, üniversitelerimizde yetişen gençlerimizle bunları başarıyoruz. Siz küçük kardeşlerim de yarın bunları daha ileri seviyelere götürecek." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de dünyada söz sahibi olmanın şartının bilimde, sanayide ve teknolojide gelişmiş bir ülke olmaktan geçtiğini, Türkiye'nin bu yolda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Küçükali, fuarın herkesin bilimle buluşmasını sağlayan bir etkinlik olduğunu aktardı.

Daha sonra Vali Su ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları fuarı gezdi.

3 gün sürecek şenlikte, alanda kurulan stantlarda çocuklar, robotikten siber bilimlere, deneyim atölyelerinden spor faaliyetlerine birçok etkinliğe katılma şansı buldu.

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