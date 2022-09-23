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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terör örgütünün özellikle 40 yıldan bu yana Doğu ve Güneydoğu'da etnik köken vurgusu yapmak suretiyle hareketinin temelini teşkil etmek üzere kullandığı argümanları ortadan kaldırdık. Bu alanda da muazzam bir temizlik yaptık." dedi.

Yazıcı, beraberinde AK Parti'li 17 milletvekili ve MKYK üyeleriyle AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Yazıcı, AK Parti'nin kuruluşunun ve siyasetinin merkezinde millet olduğunu söyledi.

Program kapsamında tüm ilçelerde ziyaretlerde bulunacaklarını belirten Yazıcı, bu çalışmanın amacının kentteki vatandaşları dinlemek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin önemli ve stratejik bir konumda bulunduğunu dile getiren Yazıcı, AK Parti siyasetinin kapsayıcı olduğunu anlattı.

Yazıcı, şöyle konuştu:

"786 bin kilometrekare vatan toprağı ortak vatanımızdır. Bu vatan toprağında etnik kökeni, mezhebi, felsefi düşüncesi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bireyin zerre kadar pay ve hakkı vardır. Dolayısıyla vatanımız birdir ve tektir. İcraat yaparken faaliyetleri planlarken vatan olarak kapsayıcı olarak bakıyoruz. Hizmet götürürken, kamu hizmetinden yararlanırken bu insanlar arasında kesinlikle ayrım yapılmasına müsaade etmedik, etmeyiz."

AK Parti olarak millete hizmet etmek, hukukunu korumak, insanlar önündeki sosyoekonomik dengeleri ortadan kaldırmak, hayat standartlarını yükseltmek amacıyla çalıştıklarını anlatan Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede çalışmalarımızı yaparken sosyal, siyasal alanda muazzam bir temizlik gerçekleştirdik bu ülkede. Siyasete, siyaset kurumuna musallat olmuş vesayetçi yapıları bir bir ortadan kaldırdık. Neye dayandık? Millete dayandık. Milletin bütününe dayandık. Elbette ki Türkiye'de hemen hemen her 10 yılda bir tezahür eden bu veya şu ölçekte darbeleri sonlandırdık. En son darbeyi de aziz milletimizle birlikte Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 15 Temmuz 2016 gecesi akşam başlayan darbeyi sabah olmadan önleyen bir milletiz. Devlete musallat olmuş vesayetçi yapıları temizledik. Sosyal alanda ayrışmaları ortadan kaldırdık. Kimi insanların giyim tarzı şu ya da bu münazaayla ya da konuşma dili itibarıyla dışlandıkları süreçleri de iyileştirdik."

Vatandaşların anayasaya göre kanun önünde eşit olduğunu, her vatandaşın devletin sağladığı imkanlardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahip olduğunu kaydeden Yazıcı, AK Parti olarak demokratikleşmenin önünü açtıklarına dikkati çekti.

Yazıcı, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün özellikle 40 yıldan bu yana Doğu ve Güneydoğu'da etnik köken vurgusu yapmak suretiyle hareketinin temelini teşkil etmek üzere kullandığı argümanları ortadan kaldırdık. Bu alanda da muazzam bir temizlik yaptık. Bugün terör örgütü Türkiye'de icrai faaliyette bulunan bir siyasi parti üzerinde bir anlamda vesayetçi bir etki vurgulamaktadır. Dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi, bu bağlantıyı bu ilişkiden kendisini arındırmadıkça Türkiye'nin belli sorunlarının aşılması konusunda muazzam bir engel olduğu gözlenmektedir ve görülmektedir. Özellikle Diyarbakır'da yaşayan insanlarımız hep birlikte o alanları rasyonel bir biçimde ve Türkiye'nin geleceğini, bu coğrafyadaki önemini birlik ve bütünlüğümüzü ne kadar kıymetli, hayati derecede önemli olduğunu değerlendirmek suretiyle adımlarımızı atmak hepimiz için faydalı ve zaruridir."

Demokrasinin en önemli aracının siyasi partiler, siyasetin de en önemli ölçüm zamanının seçimler olduğunu dile getiren Yazıcı, Türkiye'nin 2023 seçimlerine hızlı bir şekilde gittiğini belirtti.

2023 seçimlerinin tarihi anlamda önemli olduğunu kaydeden Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurtuluş Savaşından sonra milletimizin en kıymetli kazanımı cumhuriyettir. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının son seçimidir 2023. Yine 2023 seçimleri cumhuriyetin kuruluşunun 2. yüzyılının da ilk seçimidir. Bu anlamda tarihsel önemi var. Elbette ki icraatlar, hizmetler ve var olan sorunların derlenip toparlanması ve çözüm sağlanması bakımından da yetkin ve ehliyetli kadrolara görev vermek gerekli. 2023 seçimlerine doğru giderken millet yapılanları ölçüp biçecek ve geleceğe yönelik perspektifi olan kadroları değerlendirecek. Bu anlamda da milletimizin karşısına çıkacak en donanımlı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır."

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, en büyük zenginliklerinin kardeşlik olduğunu belirten Yazıcı, Türkiye'nin hiçbir sorununu kapı arkasına bırakmadıklarını, halının dibine terk etmediklerini anlattı.

Her sorunun gündemlerinde olduğunu aktaran Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığı, enflasyon dediğimiz bu azgın bela ile mücadele etme konusunda bir taraftan gerekli önlemler alınıyor bir taraftan da enflasyon dolayısıyla satın alma gücü azalmış kesimleri imkanlar ölçüsünde ilave katkı sağlamak suretiyle takviye ediyoruz. İki aşamalı bir mücadelemiz var."

Yazıcı, bir gazetecinin "Şu anda gündeminizde genel bir af ya da infaz düzenlemesiyle ilgili çalışma var mı?" sorusunu "Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın da konuşma yaptığı programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Öznur Çalık, Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Siirt Milletvekili Osman Ören, Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Metin Külünk, Burhan Kayatürk, Abdurrahim Fırat, Mehmet Nil Hıdır ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından milletvekilleri ve MKYK üyeleri çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kentin 17 ilçesine hareket etti.

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