Diyarbakır merkezli 7 ildeki hacker operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen hacker operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli suç unsuru materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.