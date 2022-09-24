Diyarbakır'da 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine takibe aldıkları aracı merkez Sur ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki İ.B. ve H.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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