Ergani'de bağ bozumu başladı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde bağ bozumu sezonu başladı.

Ergani'de üreticilerin büyük emekle yetiştirdiği üzümde hasat yapılıyor.



İlçede bağ bozumu sezonu görsel bir şölene dönüşüyor.

Ortayazı, Özbilek, Şölen, Deringöze, Göze Kaya ve Dallı köylerinde üreticiler yetiştirdikleri üzümleri toplamak için sabahın ilk ışıklarıyla bağın yolunu tutuyor.



Yoğun mesai harcayan köylüler, gün boyu topladıkları üzümlerden geleneksel yöntemlerle pestil, cevizli sucuk, kesme, pekmez hazırlıyor.

Ortayazı köyünde üretici Sıddık Güneş, yıllardır bağbozumu geleneğini sürdürdüklerini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.