Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 178 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 41 şüpheliden 33'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-25 Eylül'de kentte 248 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 159 kilo 80 gram skunk, 10 kilo 998 gram esrar, 7 kilo 33 gram kubar esrar, 38,95 gram plaka esrar, 150,36 gram metamfetamin, 16,48 gram kokain, 101,30 gram eroin, 87 kök Hint keneviri, 205 sentetik ecza ve 4 bin 326 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
303 kişi hakkında işlem yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 33'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.