Diyarbakır'da kent konservatuvarı için yetenek sınavı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent konservatuarında ücretsiz eğitim alacak öğrenciler için özel yetenek sınavı düzenledi.

Kentte yeni sanatçıların yetişmesi ve yetişen sanatçıların kentin kadim kültürüne katkı sağlaması amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Sınırlı sayıda öğrencinin ücretsiz yararlanacağı kent konservatuarı için Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi'nde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tiyatro ve resim branşlarında yetenek sınavı yapıldı.

16-45 yaş arasındaki adayların başvurduğu özel yetenek sınavı 24-25 Eylül'de yapıldı.



240 adayın katıldığı özel yetenek sınavının sonuçları değerlendirmenin ardından Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yayınlanacak.

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