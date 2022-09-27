Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Ortak Mücadele" protokolü imzalandı

DİYARBAKIR (AA) - Yenişehir Belediyesi, bağımlılıklara yönelik olarak koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında mücadele yürütülmesi amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iş birliği protokolü imzaladı.

Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Yeşilay Cemiyeti Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Muhammed Ay ve Yeşilay Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Fesih Aktaş iş birliği protokolü imzaladı.

Temel, bağımlılığın evrensel bir sorun olduğunu belirterek, bu evrensel sorun ile mücadele etmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi.



Temel, şöyle devam etti:

"Protokolümüz kapsamında tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadelede toplumsal desteğin sağlanmayı, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı ve bilinçlendirici faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. Bu kapsamda yürüteceğimiz faaliyetlerin daha çok insana ulaşabilmesi adına Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Murat Beşikci'nin talimatları ile belediyemiz ile Yeşilay Cemiyeti bünyesinde bir koordinasyon birimi oluşturacağız. Koordinasyon birimimiz ile ilçemiz genelinde her yaştaki vatandaşımıza yönelik olarak her tür bağımlılıkla ilgili eğitim verip, etkinlikler düzenleyeceğiz."

Ay ise, "Gündemimizde olan ve çok ağır bedeller ödediğimiz, özellikle gençlerimizi, insanımızı ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bütün maddelere karşı bugün bir duruş gösteriyoruz. Protokol ile Yenişehir Belediyesi ile Yeşilay arasında tam bir iş birliği içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

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