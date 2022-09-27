Kayapınar Belediyesinin Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesinin TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti.



Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle organize edilen ve Sümerpark'ta düzenlenen TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği 3 gün sürdü.



Şenlikte Kayapınar Belediyesi Standı ve Bilim Otobüsünü 3 bin öğrenci ziyaret etti.

Şenlikte, Robotik Kodlama Atölyesinde öğrencilerin yaptığı çalışmaları sergilendi, bilim otobüsü de alanda yer aldı.

Bilim Otobüsünde, uzay ve astronomi, mercekler ve aynalar, Newton'un beşiği, tesla bobini, nabız ölçer davulu, mekanik ve dijital mikroskop, sanal gözlük, astronomi sistemi, pisagor teoremi uygulama stantları yer aldı.



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