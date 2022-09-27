Kayapınar Belediyesinin Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Belediyesinin Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti

AA

Kayapınar Belediyesinin Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesinin TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle organize edilen ve Sümerpark'ta düzenlenen TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği 3 gün sürdü.

Şenlikte Kayapınar Belediyesi Standı ve Bilim Otobüsünü 3 bin öğrenci ziyaret etti.

Şenlikte, Robotik Kodlama Atölyesinde öğrencilerin yaptığı çalışmaları sergilendi, bilim otobüsü de alanda yer aldı.

Bilim Otobüsünde, uzay ve astronomi, mercekler ve aynalar, Newton'un beşiği, tesla bobini, nabız ölçer davulu, mekanik ve dijital mikroskop, sanal gözlük, astronomi sistemi, pisagor teoremi uygulama stantları yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçı sonrası ...
Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası ...
Diyarbakır'da 2. Doğu Pediatri Kongresi düzenlenecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2. Doğu Pediatri Kongresi düzenlenecek
Diyarbakır'da işitme engelli öğrencilere kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da işitme engelli öğrencilere kırtasiye ...
Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçı sonrası ...
Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor maçı sonrası ...
DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Bismil'de devam eden çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER DBB Genel Sekreteri Çiftçi, Bismil'de devam eden ...
Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Ortak Mücadele" protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Ortak Mücadele" protokolü ...
Diyarbakır'da taşımalı eğitim gören 66 bin öğrencinin yemeği meslek liselilerden
YEREL HABERLER Diyarbakır'da taşımalı eğitim gören 66 bin öğrencinin ...
Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 ...
Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçının ardından 6 ...
Diyarbakır'da kent konservatuvarı için yetenek sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kent konservatuvarı için yetenek sınavı ...
Diyarbakır'da üniversite öğrencilerine "Akademi Üniversite" tanıtılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da üniversite öğrencilerine "Akademi ...
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 312 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 312 oldu
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha ...
Diyarbakır- Batman demir yolunda kaza sonrası seferler yeniden başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır- Batman demir yolunda kaza sonrası ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 33 zanlı ...
Ergani'de bağ bozumu başladı
YEREL HABERLER Ergani'de bağ bozumu başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi okullara basketbol potası monte ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi okullara basketbol ...
Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel güzellikleri dijital ortamda kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel güzellikleri dijital ...
3 yıllık husumet, barış töreniyle sona erdi
YEREL HABERLER 3 yıllık husumet, barış töreniyle sona erdi
Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası ...
Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası ...
Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliğinden Amed Sportif ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.