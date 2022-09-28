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Diyarbakır'da 2 öğrenci "dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci" arasına girdi

AA

Diyarbakır'da 2 öğrenci "dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci" arasına girdi

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da lise öğrencisi Efe Sakarya ve Adanur Nas, hazırladıkları projelerle, Schmidt Futures ile merkezi Oxford Üniversitesi'nde bulunan Rhodes Vakfı'nın belirlediği "100 Rise Global" listesine girmeye hak kazandı.

Diyarbakır Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi Adanur Nas, işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırmak için tasarladığı ve gündelik hayatta yaygın kullanılan diyalogların seslendirildiği 3 dilde web sitesi ve uygulamayla, Efe Sakarya ise alg sistemi ile hidrojen sülfitin neden olduğu zehirlilik düzeyini ölçmeye ve azaltmaya yarayan cihazla "100 Rise Global" listesine girmek için başvurdu.

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt ve eşi Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust vakıfları tarafından desteklenen, Rise for the World inisiyatifi tarafından her yıl dünya genelinde düzenlenen "Global Rise Winner" için, toplumun sorunlarına duyarlı projelerle gelecek vadeden 100 genç seçiliyor.

Bu yıl 170 ülkeden yaklaşık 120 bin kişinin başvuru yaptığı listeye girmeye hak kazanan öğrenciler, hayat boyu burs imkanına kavuştu.

- "Su kirliliği günümüzde çok büyük bir problem"

Efe Sakarya, AA muhabirine, "Global Rise Winner" programına başvuru yapabilmek için iyi bir projeye sahip olmak gerektiğini söyledi.

"Diyarbakır'ı ve ülkemi böylesi uluslararası bir platformda temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum." diyen Sakarya, projesinin temiz su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesine yönelik olduğunu belirtti.

Kanalizasyon sistemlerinde havasızlıktan dolayı oluşan hidrojen sülfür gazının bulunduğunu ifade eden Sakarya, şöyle konuştu:

"Bunun oksijen gazı oranını arttırarak toksikliğini azalttım. Bu gaz insanlarda ve sudaki canlılarda çok büyük zararlara yol açabiliyor. Su kirliliği günümüzde çok büyük bir problem. Bunu engellemek tüm dünyaya ve canlılara büyük bir katkı sağlayacak."

Sağlanacak bursun ve fonun kariyer planlamalarının yanı sıra projenin geliştirilmesi ve gündelik hayata entegrasyonuna katkı sağlayacağını anlatan Sakarya, projenin hayat geçmesiyle de hidrojen sülfür gazının ortadan kalkmasının insanlığı ve doğayı rahata kavuşturacağını aktardı.

- "Projeler sayesinde bizi daha iyi tanıdılar"

Adanur Nas ise başvuru ve ilerleme sürecinin 2021 yılının aralık ayında başladığını ve tanıtım sunumlarının ardından proje geliştirme aşamasına geçtiklerini anlattı.

Projelerin her şekilde topluma destek sağlayıcı içerikli olması gerektiğini ifade eden Nas, "Dünyamız için oluşturduğumuz projeler sayesinde bizi daha iyi tanıdılar. İlk olarak 120 bin proje içerisinde ilk 500'ü belirlediler. Sonra da 100 proje seçildi." dedi.

İşitme engellilerin toplumsal hayatta daha rahat iletişim kurmalarını sağlamak için proje geliştirdiğini bildiren Nas, işitme engellilerle çalışarak bir web sitesi ve mobil uygulama oluşturduğunu bildirdi.

Projesiyle işitme engellilerin işitme cihazına ulaşabilecekleri süreye kadar oluşan boşlukta kullanacakları bir iletişim aracı sağladığını dile getiren Nas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sitem hiçbir ücret talep etmediği için her işitme engelli birey bu hizmetten yararlanabilecek. Web siteye ve mobil uygulamaya girdiklerinde karşılarına 3 dilde ve her alanda kullandıkları söz öbekleri çıkıyor. Tek yapmaları gereken bu söz öbeklerine tıklamaları. Bu söz öbekleri seslendirilecek ve iletişim sağlamış olacaklar."

Nas, toplumda özel bireylere hazırladığı projeyle umut ışığı olabildiği için mutluluk duyduğunu anlattı.

Okul kurucusu Zeki Esen ise yürütülen burs programı kapsamında insanlığa, çevreye duyarlı, sorunları çözen öğrencilerin seçildiğini ve Diyarbakır'dan 2 öğrencinin de yaşam boyu burs almaya hak kazandığını bildirdi.

Esen, "Tarih olarak çok güçlü olan Diyarbakır, eğitimde de güçlü. Türkiye ve dünyadaki saygın okullarda ne yapılıyorsa bizim okullarımızda da aynısı yapılıyor." dedi.


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