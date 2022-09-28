Diyarbakır'da YESMEK projesi kapsamındaki kurslarda eğitim gören kadınlar Mardin'i gezdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesinin, "Başvur, eğitim al, iş kapısını aralayalım"’ sloganıyla başlattığı Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (YESMEK) projesi kapsamında düzenlenen kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler Mardin gezisine katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla Aziziye Mahallesinde bulunan Ahi Evran Hanım Evi Millet Kıraathanesi'nde açılan YESMEK kurslarında eğitim alan kadın kursiyerler, Mardin'de bulunan tarihi ve kültürel mekanları gezdi.



Gezide kadınlar, Mardin'in tarihi sokakları, Ulu Cami, Mor Gabriel Manastırı, Midyat Konuk Evi, Sıla Konağı, Midyat Gümüşçüler Çarşısı'nı yerinde görme imkanı buldu.



Geziye katılan kadınlar, Belediye Başkanı Beşikci'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.





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