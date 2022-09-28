Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali"nin tanıtım toplantısı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde düzenlenecek "Sur Kültür Yolu Festivali"ne ilişkin, "302 başlıkta 600 farklı etkinlikte 2 bin 150 sanatçıyla 9 gün süren bir festivale hazırlık yaptık." dedi.

Demircan, 8-16 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin tanıtımı amacıyla merkez Sur ilçesinde düzenlenen programda, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hz. Süleyman Camisi önünde gazetecilere açıklama yapan Demircan, Diyarbakır'ın Türkiye Kültür Yolu Festivallerine bu yıl ilk kez dahil edildiğini söyledi.

Diyarbakır'ın peygamberler, sahabeler, alimler, krallar ve sultanlar diyarı olduğunu belirten Demircan, kentin en güzel tarihi ve kültürel mekanlarını rotaya dahil ederek düzenleyecekleri festivalde, çok özel etkinliklerle sanatçıların vatandaşlara kültür ve sanat dolu günler yaşatacaklarını vurguladı.

Bütün tarihi mekan ve şehirlerde kültürü ve sanatı ön plana çıkarmanın en asli vazifeleri olduğunu ifade eden Demircan, şöyle devam etti:

"Diyarbakırsız medeniyet, dinler ve gastronomi tarihi yazılamaz. Medeniyetlerin emekleye, yürümeye ve koşmaya başladığı bu topraklar, kültürün doğduğu, lezzetin harmanlandığı, topraklardır. Bu bölge, beslendiği bu kaynaklar itibarıyla da tüm insanlığın şehridir. Böyle bir şehirde son 20 yılda hükümetimizin, bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların kültürel restorasyon içerikli projelerinden bahsettiğimizde 67 proje çalışılmış, tam 149 restorasyon projesi yapılmış. Bunlardan sadece 8 tanesi tamamlanmamış ve son 20 yılın ortalamalarıyla 1 katrilyon para harcanmıştır. Somut mirasımızı hakkıyla korumak vazifemizdir."

Demircan, festival kapsamında ücretli etkinliklerin de bulunduğunu ancak programların çoğunun ücretsiz olduğunu belirtti.

Ahmet Misbah Demircan, "Festival kapsamında, 302 başlıkta 600 farklı etkinlikte 2 bin 150 sanatçıyla 9 gün süren bir festivale hazırlık yaptık. Hazreti Süleyman Camisi'nden Saint George Kilisesi'ne, Dengbej Evi'nden Mesudiye Medresesi'ne, Kervansaray'dan Ahmed Arif Edebiyat Müzesi'ne kadar Diyarbakır'ın en güzel tarihi ve kültürel mekanlarını rotasına dahil eden festivalde çok özel etkinliklerimiz ve sanatçılarımız kültür ve sanat dolu günleri inşallah yaşatacak. Kapadokya'nın balonları Diyarbakır'da uçuş yapacak." ifadelerini kullandı.

Vali Ali İhsan Su ise Diyarbakır'ın tanıtımı için çok önemli olan festivalin, herkese dokunacak etkinliklerle dolu olacağını kaydetti.

Demircan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından üstü açık otobüsle tarihi ilçeyi gezdi, festival kapsamında düzenlenecek etkinlik noktalarında incelemelerde bulundu.

​​​​​​​Toplantıya, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ile Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve festival paydaşları katıldı.

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