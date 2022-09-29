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Barajdan baraja su takviyesiyle tarım yapılan havzada hasat başladı

AA

Barajdan baraja su takviyesiyle tarım yapılan havzada hasat başladı

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da bu yıl yağış azlığı nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Devegeçidi Barajı'na bir başka barajdan aktarılan 20 milyon metreküp su sayesinde tarım yapılan 58 bin dekar alanda hasat başladı.

Devegeçidi Çayı üzerinde sulama amacıyla 1972'de kurulan, 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölündeki su seviyesinde, yağış azlığı, iklim değişikliği, buharlaşma gibi nedenlerle son yıllarda düşüş yaşandı.

Baraj suyundan faydalanarak tarımsal faaliyet yürüten çiftçilerin kuraklık riski nedeniyle yaşadığı endişe, Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezinin "baraja su takviyesi yapılması" kararıyla sona erdi. Karar doğrultusunda DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Dicle Baraj Gölü'nden 20 milyon metreküp suyun Kralkızı Dicle Ana Sulama Kanalı ile Devegeçidi Baraj Gölü'ne taşınması sayesinde barajdaki su seviyesi arttı.

Kanallar vasıtasıyla, 6 milyon kilovatsaat enerji kullanılarak, 59 kilometre mesafeden Devegeçidi Barajı'na taşınan suyla mısır, pamuk, sebze ve hububat yetiştirilen 58 bin dekar alanda üretimi sürdüren çiftçiler hasada başladı.

- "Arazimizi sulayabildik, DSİ'ye teşekkür ediyoruz"

Baraj havzasında tarımsal üretim yapan çiftçilerden Raif Özateş, AA muhabirine, 5 bin dekar tarım arazisinde Devegeçidi Barajı'ndan sağladığı suyla pamuk ürettiğini belirterek, yaklaşık 40 yıldır bu üretimi sürdürdüğünü söyledi.

Özateş, tarımsal üretim sayesinde yüzlerce kişinin de istihdam edildiğini dile getirerek, "Eğer su aktarılmamış olsaydı çok büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Çoğu çiftçi kuraklıktan dolayı ürün elde edemeyecekti. Çok şükür hasada başladık. Pamukta dekar başına 400-600 kilogram ürün alacağımızı düşünüyoruz. Su aktarılmasaydı çoğu insan ekmeğinden olacaktı. Çok şükür şu an durum iyi. Buna vesile olan DSİ ve tüm personele teşekkür ediyoruz. Çiftçiler olarak ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyaydık, çok tedirgindik. Arazimizi sulayabildik, DSİ'ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Su aktarımı olmasaydı, bütün ürünlerimiz kuruyacaktı"

Mehmet Alp de yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını, bu yıl arazisinin 1500 dekarında pamuk, 300 dekarında ise mısır yetiştirdiğini anlattı.

Alp, "Bu yıl kuraklıktan dolayı Devegeçidi Barajı'nda su kalmadı. Dicle Barajı'ndan yapılan su aktarımı sayesinde ürünümüzü yetiştirdik. Su aktarımı olmasaydı, çiftçiler büyük bir riskle karşı karşıya kalacak, bütün ürünlerimiz kuruyacaktı. Sağ olsunlar taşıma suyla ürünümüzü yetiştirdik. Ürünümüzü topluyoruz. Dekara yaklaşık 600 kilogram pamuk elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır-Batman Sulamaları İşletme ve Bakım Şube Müdürü Dr. Ramazan Yolcu, küresel ısınmaya bağlı olarak bölgeye bu yıl yeteri kadar yağış düşmediğini belirtti.

Yağış azlığından Devegeçidi Baraj Gölü'nde yeterince su depolanamadığı için Dicle Barajı'ndan 20 milyon metreküp su aktardıklarını ifade eden Yolcu, aktardıkları su ile bölgede yaklaşık 58 bin dönüm arazinin sulanmasını sağladıklarını kaydetti.

Bu çalışmanın önemine işaret eden Yolcu, şunları söyledi:

"DSİ olarak yapmış olduğumuz bu çalışmanın ülkemize 348 milyon liralık gelir sağlayacağını tahmin ediyoruz. Bu çalışmaları yapmasaydık ya da bunu yapacak imkan ve tesisimiz olmasaydı çiftçilerimizin ektiği ürünler kuruyarak, arazide kalacaktı. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 10. Bölge Müdürlüğü olarak bu çalışmamız neticesinde bölgedeki çiftçilerimiz şu anda hasat aşamasında. Bu çalışmanın mutluluğu içerisindeyiz. 'Taşıma suyla değirmen dönmez' denilir ancak biz taşıma suyla 58 bin dekar alana sulama suyu sağladık."

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