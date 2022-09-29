Diyarbakır'da hayırsever iş insanının oğlu anısına yaptırdığı okul ve cami açıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hayırsever iş insanı Alettin Bahçeci'nin, vefat eden oğlu anısına yaptırdığı okul ve caminin açılışı gerçekleştirildi.

İş insanı Alettin Bahçeci, Mayıs 2020'de Dubai'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlu Hakan Bahçeci adına Çermik ilçesinin Tepe Mahallesi'nde 16 derslikli Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi ve Hakan Bahçeci Camii yaptırdı.

Okulun açılışı için düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Ali İhsan Su, güzel bir okulu gençlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Eğitimin çok önemli olduğunu, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirten Su, bu anlamda çok güzel bir okulun ilçeye kazandırıldığını kaydetti.

Kent genelinde eğitime yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini anlatan Su, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde 199 proje, 3,5 milyarlık eğitim yatırım hizmeti gerçekleşmiş olacak. Her alanda çalışmalarımız hızla yürütülüyor. İnşallah nice Hakan Bahçeciler bu okulda yetişecek, dünya çapında iş insanları olacak. Hem ülkemizin gelişip kalkınmasına hem de dünyada insanlığın faydasına önemli hizmetleri gerçekleştirmiş olacaklar. Bu okul aynı zamanda tüm iş insanlarımıza, imkanı olanlara da güzel bir örnektir. Güzel örnekleri çoğaltmamız gerekiyor."

İş insanı Bahçeci ise, oğlu adına yaptırdıkları okul ile caminin açılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Eğitimin hayat boyu sürdüğünü ifade eden Bahçeci, "Okulumuzun yeni Hakan'lar yetiştirmesini ve ilçemizin gurur tablosuna yeni Hakan'lar isminin eklenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz ve İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da açılışta bir konuşma yaptı.

Vali Su, açılış kurdelesini birlikte kestiği çocuklarla okulun ilk ders zilini de çaldı ve beraberindekilerle okulu gezdi. Su'nun bir süre öğrencilerle sohbet etmesinin ardından dualarla cami açılışı yapıldı.



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