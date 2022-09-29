Diyarbakır'da öğrenciler 788 kilogram atık pil topladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesince atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 788 kilogram atık pil toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek ve atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak için proje geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, proje ile 788 kilogram atık pilin geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

Projenin amacına ulaştığını ifade eden Beyoğlu, ekonomiye de katkı sağlayan çalışmayı öğrenciler arasında yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.



Beyoğlu, 308 kilogram atık pil toplayan Borsa İstanbul Karacadağ Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere robotik eğitim seti hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.